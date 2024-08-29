Барри Кеоган присоединился к актерскому составу фильма по «Острым козырькам»

Барри Кеоган вошел в актерский состав долгожданного фильма по сериалу «Острые козырьки», передает Deadline.

Звезда «Солтберна» и «Убийства священного оленя» появится в фильме Тома Харпера вместе с Киллианом Мерфи, а также Ребеккой Фергюсон, об участии которой в проекте стало известно в прошлом месяце. Как и в случае с актрисой «Дюны», подробности роли Кеогана пока держатся в секрете.

Netflix объявил о работе над полнометражной лентой по «Острым козырькам» в июне. Лауреат «Оскара» за «Оппенгеймера» Мерфи вернется к культовой роли Томми Шелби, лидера бирмингемской семьи гангстеров.

Сценарий фильма написал создатель оригинального сериала Стивен Найт. Он выступит продюсером вместе с Кэрин Мандабах, Мерфи и Гаем Хили. Среди исполнительных продюсеров — Харпер, Дэвид Коссе, Джейми Глейзбрук, Эндрю Уоррен и Дэвид Мейсон. Проект снимут в сотрудничестве с BBC Film.