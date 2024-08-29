Сеть ресторанов «Сушкин сын» обвинили в оскорблении чувств верующих из‑за оформления и названия

В Самарской области СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих из‑за названия и интерьеров ресторанов сети «Сушкин сын». Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета.

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об оскорблении чувств верующих в Самарской области.

«Отмечается, что владельцы сети ресторанов используют религиозные символы и ассоциации в названии и оформлении интерьера заведений, чем нарушают морально-этические и нравственные нормы верующих лиц», — говорится в заявлении СК. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

На «вызывающее и провокационное использование религиозных символов и ассоциаций в названии и оформлении кафе „Сушкин сын“» в Тольятти и Самаре Бастрыкина призвали обратить внимание активисты «Русской общины».