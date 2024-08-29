1 сентября в московском клубе Powerhouse пройдет благотворительный фестиваль «Добрый маркет». В программе — диджей-сеты, выступление IOWA и спектакль от «Мастерской Брусникина» и театра «Практика». Подробности «Афише Daily» рассказали в онлайн-кинотеатре Premier, который устраивает фест.

Главным событием станет благотворительный маркет с вещами от актеров, режиссеров, блогеров, музыкантов и спортсменов. Там можно будет купить комикс «Майор Гром» с персонажем Евгения Чебаткова от него самого, настоящую форму из сериала «Кадетство» от Артура Сопельника, мяч «Спартака» с автографами членов команды, свитер от личного бренда стилиста Гоши Карцева и антикварные находки от Вики Чумы.

Среди других лотов — уникальные вещи от Сергея Сироткина, Никиты Ефремова, Zoloto, Полины Ауг, Ксении Дукалис, Яна Топлес, Сергея Жукова, Вали Карнавал, Юлии Снигирь, Василия Трунова из «Вписки», Сергея Мезенцева и Сергея Орлова. Собрать полноценные луки из купленных вещей поможет стилистка Tanya Lu, которая работает с образами для фестиваля Burning Man, ПМЭФ и «Формулы-1».

В музыкальной программе — акустическое выступление IOWA, лайв от Максима Свободы, диджей-сеты от Ксении Дукалис, Насти Сенкевич и Вани Макаревича. Будет и секретный гость, имя которого раскроют позже.

«Мастерская Брусникина» и театр «Практика» покажут на фесте спектакль «Хорошо, что я такой», а создатель телеграм-канала «Ремизорро» Артем Ремизов прочитает авторскую лекцию «Добро пожаловать».

Чтобы попасть на «Добрый маркет», нужно скачать приложение проекта «Помощь» и сделать разовый платеж от 1000 рублей на поддержку его подопечных. На входе попросят показать перевод в разделе «Платежи». Часть денег также отправят в Национальный фонд развития реабилитации.