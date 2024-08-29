В Москве пообещали построить новый мост через реку

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в 2025 году нового моста через Москву-реку. Об этом сообщается в блоге градоначальника.
Шестиполосный автомобильный мост соединит районы Пресненский, Филевский парк и Хорошево-Мневники, а также откроет дополнительный выезд с территории Национального космического центра по направлению к северо-западу Москвы. Готовность моста на данный момент составляет 35%.
«Мост возводят методом надвижки. Сейчас строители устанавливают опоры, ведут работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения», — рассказал Собянин. Строительство рассчитано примерно на 15 месяцев.
Тем временем в Москве самые лучшие по качеству дороги. К концу 2023-го 97,6% дорог общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения соответствовали стандартам качества, следует из данных РИА «Рейтинг».