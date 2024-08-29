Ирина Болгар сообщила о лишении Павла Дурова родительских прав швейцарским судом

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что суд в Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после ее обращения.

На своей странице в инстаграме* женщина написала, что в конце 2022 года бизнесмен выдвинул ей ультиматум «с целью принудить» Болгар к переезду в ОАЭ, но «не приглашал» ее «переехать к нему». По словам Болгар, к этому моменту их личные отношения фактически прекратились.

Она сообщила, что в итоге Дуров прекратил оплачивать счета, в том числе за образование, путешествия и медицинские расходы. Кроме того, по ее словам, предприниматель заблокировал доступ ко всем картам, которыми она пользовалась, и отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых.

Болгар считает, что таким образом Дуров хотел лишить Болгар и детей возможности оставаться в Европе. После этого женщина решила обратиться в суд.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — сообщила она.

Накануне после обращения Болгар во Франции завели еще одно дело против Павла Дурова, обвинив его в «серьезном насилии» в отношении сына 2017 года рождения.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете.

Бизнесмена обвинили в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций, соучастии в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порнографических материалов (в том числе с участием несовершеннолетних), предоставлении криптологических услуг и в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.

Создатель «ВКонтакте» был освобожден под залог 5 млн евро. Власти обязали его появляться в полиции дважды в неделю. В прокуратуре отметили, что предварительное расследование в отношении Дурова началось в феврале 2024 года. Дело против предпринимателя возбудили 8 июля.