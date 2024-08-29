Суд в Южной Корее впервые постановил, что климатический закон нарушает права будущих поколений

Конституционный суд Южной Кореи постановил, что часть климатического законодательства страны не соответствует защите конституционных прав будущих поколений. Такое решение стало первым не только в стране, но и во всей Азии, пишет The Guardian.

Из постановления следует, что отсутствие юридических целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов на период с 2031 по 2049 год нарушает конституционные права будущих поколений и не обеспечивает выполнения правительством обязанности по защите этих прав. Отсутствие долгосрочных целей перекладывает чрезмерное бремя на будущее, пояснили в суде.

Правительству Кореи дали время до 28 февраля 2026 года, чтобы внести поправки в закон. Как отмечает газета, таким образом КС создает важный прецедент для будущих судебных исков, связанных с изменением климата в регионе.