Суд в Южной Корее впервые постановил, что климатический закон нарушает права будущих поколений

Сегодня в 13:56

Конституционный суд Южной Кореи постановил, что часть климатического законодательства страны не соответствует защите конституционных прав будущих поколений. Такое решение стало первым не только в стране, но и во всей Азии, пишет The Guardian.

Из постановления следует, что отсутствие юридических целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов на период с 2031 по 2049 год нарушает конституционные права будущих поколений и не обеспечивает выполнения правительством обязанности по защите этих прав. Отсутствие долгосрочных целей перекладывает чрезмерное бремя на будущее, пояснили в суде.

Правительству Кореи дали время до 28 февраля 2026 года, чтобы внести поправки в закон. Как отмечает газета, таким образом КС создает важный прецедент для будущих судебных исков, связанных с изменением климата в регионе.

Судебное разбирательство началось в марте 2020 года, когда группа климатических активистов школьного возраста Youth 4 Climate Action подала иск с претензией к правительству о недостаточном регулировании климатического законодательства. Следом были поданы еще два иска — и суммарно количество истцов выросло до 255, среди них были дети, младенцы и даже плод в утробе матери.

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