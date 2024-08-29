Первый день осени в Москве станет самым жарким за последние 85 лет

В воскресенье, 1 сентября, температура воздуха в Москве поднимется до 30 градусов. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столь высокого показателя в столице не наблюдали последние 85 лет.

Прогноз с жарой и малооблачной погодой без осадков подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Высокая температура воздуха сохранится в городе на ближайшие дни.

«Продолжение августовской погоды — вот что нужно ждать от первой пятидневки сентября. Потому что антициклон садится на юг Урала. Антициклон большой, обширный, долгоиграющий, долгоживущий», — рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.