Первый день осени в Москве станет самым жарким за последние 85 лет

Сегодня в 15:42
Фото: Evgen Slavin/Unsplash

В воскресенье, 1 сентября, температура воздуха в Москве поднимется до 30 градусов. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столь высокого показателя в столице не наблюдали последние 85 лет.

Прогноз с жарой и малооблачной погодой без осадков подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Высокая температура воздуха сохранится в городе на ближайшие дни.

«Продолжение августовской погоды — вот что нужно ждать от первой пятидневки сентября. Потому что антициклон садится на юг Урала. Антициклон большой, обширный, долгоиграющий, долгоживущий», — рассказал RTVI руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

Власти напомнили москвичам о важности ношения головных уборов и употребления большого количества воды, чтобы избежать перегрева. В такую погоду не стоит долго находиться на солнце, есть острую и жирную пищу, а также пить алкоголь и газированную воду.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами