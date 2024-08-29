Oasis добавили еще три даты реюнион-тура «из‑за беспрецедентного спроса»

Oasis сыграют еще три концерта в Манчестере, Лондоне и Эдинбурге в ходе своего реюнион-тура в следующем году.

Ноэл Галлахер написал на своей странице в соцсети X, что были добавлены концерты в Хитон-парке (Манчестер) 16 июля, на «Уэмбли» (Лондон) 30 июля и на «Мюррейфилде» (Эдинбург) 12 августа «из‑за беспрецедентного спроса».

Билеты еще недоступны, однако манчестерская группа запустила предпродажу, на которую, по их словам, откликнулось «беспрецедентное количество» поклонников.

Во вторник, 27 августа, Лиам и Ноэл Галлахеры объявили о своем долгожданном воссоединении в 2025 году. «Ружья замолчали. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите посмотреть. Этого не покажут по телевидению», — написали музыканты в соцсетях.

Предстоящие даты станут первыми концертами легенд брит-попа с 2009 года. Группе пришлось отменить выступление на фестивале V из‑за ларингита у Лиама. Ноэл же обвинил брата в злоупотреблении алкоголем и похмелье. Лиам подал на напарника в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил.