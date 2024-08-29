Треть сексуально активных подростков в мире не пользуются контрацептивами

Каждый пятый юноша и каждая седьмая девушка в возрасте 15 лет уже занимались сексом. Об этом говорится в исследовании ВОЗ «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья», которое организация проводит каждые четыре года. Его результатами поделился РБК.

Около трети сексуально активных подростков (30% мальчиков и 31% девочек) не пользовались во время последнего сексуального контакта средствами контрацепции — противозачаточными таблетками или презервативами.

Самым популярным средством контрацепции остаются презервативы. Об их использовании во время последнего секса сообщили 61% юношей и 57% девушек. С 2014 года этот показатель снизился — на 9% среди мальчиков и на 6% среди девочек.

Более четверти опрошенных девушек (26%) сказали, что при последнем сексуальном акте использовали противозачаточные таблетки. Об использовании их партнершей оральных контрацептивов заявило такое же количество юношей. Этот показатель с 2014 года остался примерно на том же уровне.

По словам авторов исследования, на сексуальную активность юношей и вероятность использования ими средств контрацепции влияет их достаток. Так, молодые люди с более высоким доходом с большей вероятностью имеют сексуальные контакты и чаще используют презервативы.