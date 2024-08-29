Стартовали съемки сериала «Находка века» от Okko с Игорем Верником и Аленой Хмельницкой

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок приключенческого комедийного детектива «Находка века». Съемки сериала о поисках Ноева ковчега пройдут в России и Армении.

По сюжету армянка Диана (Дарья Урсуляк), родившаяся в Москве, с головой погружена в изучение древнейшей истории — она мечтает стать самым молодым доктором исторических наук среди женщин. Для работы над докторской специалистка прилетает в Ереван, где случайно в одной из рукописей находит загадку, ведущую к раскрытию местонахождения Ноева ковчега. Девушка отправляется на поиски в компании обаятельного афериста Авета (Арам Вардеванян) и полицейского-искусствоведа Рубена (Эрик Яралов), но параллельно за святыней приезжают представители древнейшего Ордена.

Снимать новый сериал будет режиссер Сэм Литовчин, а сценарий написал Роман Кантор. На экране появятся также Игорь Верник, Алена Хмельницкая, Микаэл Джанибекян, Полина Ауг, Беник Аракелян и не только.

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Постановщик Литовчин отметил, что всегда хотел поработать в приключенческом жанре, который редко встречается в российской киноиндустрии из‑за сложностей в производстве. Актриса Урсуляк призналась, что ее героиня отчасти похожа на нее саму до поступления в театральный вуз.

«[У нас] получается по-настоящему международный проект, который будет сниматься сразу в двух странах: в России и Армении. Мы планируем съемки в горах, на озерах, перевалах и в других редчайших локациях, куда в принципе еще не ступала нога ни одного режиссера в мире», — рассказал продюсер Таймураз Бадзиев.