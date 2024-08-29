Житель Лондона случайно нашел в гараже коллекцию гравюр Сальвадора Дали

В гараже жителя Лондона нашлись гравюры испанского художника Сальвадора Дали, пролежавшие там 50 лет. Вдобавок у мужчины хранились пять литографий французского художника Тео Тобиасса, сообщает лондонский аукционный дом Hansons.

Хозяин гаража сделал находку во время капитальной уборки перед отъездом. На найденных работах Дали, подписанных рукой художника, изображена смесь преимущественно мифологических и аллегорических сцен, рассказал директор Hansons Крис Киркхэм.

Кирхэм рассказал, что гравюры были проданы в 1970-х годах на распродаже в лондонской галерее за 600 долларов. Произведения искусства должны были украшать дом, но предыдущий владелец отказался от затеи и оставил их в гараже, пока их не нашел новый хозяин.

Эксперт назвал этот случай удивительным и сюрреалистичным. Теперь работы выставят на аукцион, где их могут купить примерно за 5000 долларов.