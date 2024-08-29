На экс-замминистра обороны Попова завели уголовное дело

Следственный комитет завел на бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова уголовное дело о мошенничестве. Оно связано с деятельностью парка «Патриот», сообщили в СК. ТАСС пишет, что экс-замминистра задержан.
По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. В обогащении ему помогали директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, считает СК. Ахмедова и Шестерова ранее привлекли к уголовной ответственности.
Следствие утверждает, что Попов за счет парка «Патриот» строил себе дом в Подмосковье, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая эти работы. В собственности экс-замминистра также находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Их общая стоимость — более 500 млн рублей, отмечается в пресс-релизе СК.
Попов был заместителем министра обороны 11 лет — с ноября 2013 года. В июне 2024-го его освободил от должности Владимир Путин.
Попов стал уже третьим замминистра обороны из команды Сергея Шойгу, на которого завели уголовное дело. Первым был Тимур Иванов, которого в апреле 2024 года арестовали по делу о взятках. В июле другого замминистра — Дмитрия Булгакова — арестовали по коррупционному делу. Всего за последние четыре месяца фигурантами уголовных дел стали семь высокопоставленных сотрудников Министерства обороны, еще более десятка сняты или ушли с должностей. В мае в отставку с должности главы министерства был отправлен Сергей Шойгу. Путин заменил его на экономиста Андрея Белоусова.