На экс-замминистра обороны Попова завели уголовное дело

Следственный комитет завел на бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова уголовное дело о мошенничестве. Оно связано с деятельностью парка «Патриот», сообщили в СК. ТАСС пишет, что экс-замминистра задержан.

По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. В обогащении ему помогали директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, считает СК. Ахмедова и Шестерова ранее привлекли к уголовной ответственности.

Следствие утверждает, что Попов за счет парка «Патриот» строил себе дом в Подмосковье, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая эти работы. В собственности экс-замминистра также находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Их общая стоимость — более 500 млн рублей, отмечается в пресс-релизе СК.

Попов был заместителем министра обороны 11 лет — с ноября 2013 года. В июне 2024-го его освободил от должности Владимир Путин.