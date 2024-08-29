Силовики проверяют астраханский клуб «Бункер» из‑за конкурса на раздевание

В Астрахани правоохранительные органы проверяют клуб «Бункер», в котором посетители участвовали в конкурсе на раздевание, чтобы выиграть айфон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Конкурс прошел во время вечеринки в тематике Дикого Запада. Две девушки и два парня, претендовавшие на айфон, сначала полностью разделись, а затем станцевали на шестах. Видео, запечатлевшее конкурс, разлетелось по соцсетям.

«Произошедшее в ночном клубе „Бункер“ — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие‑то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство», — написал губернатор Бабушкин.

По его мнению, участники конкурса «продались за американский телефон, который рекламная индустрия и медиа сделали для целого поколения символом успеха и благополучия». Глава региона сравнил мероприятие в «Бункере» с «почти голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, выразив уверенность, что «ответственность виновных» в этом случае «будет ничуть не менее действенной».

Бабушкин также предложил запретить работу таких развлекательных учреждений в «нынешних условиях» в России.