Официальный X-аккаунт нападающего «Реала» Килиана Мбаппе взломали хакеры, передает Mirror. Они выложили скам-токен, из‑за которого фанат футболиста лишился 1 млн долларов.

На странице Мбаппе появилась реклама криптовалюты MBAPPE. Капитализация скам-токена резко выросла до десятков миллионов долларов, а затем резко упала и вернулась к нулю. Один из пользователей рассказал, что успел закупиться на 285 долларов и заработать на продаже около 151,5 тыс. долларов. Однако другой подписчик, как сообщается, потерял 1 млн долларов.

В других постах взломанного аккаунта Мбаппе злоумышленники восхваляли «Манчестер Юнайтед» и поливали грязью другие команды Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Они также оскорбили Лионеля Месси от лица французского форварда.

«Криштиану Роналду — величайший футболист всех времен. Этот карлик не является лучшим для меня», — написали хакеры. Они прикрепили фотографию плачущего аргентинского футболиста.

Вдобавок мошенники сделали несколько политических заявлений.