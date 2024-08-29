МВД: в России находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов

В России незаконно находятся 630 тыс. иностранцев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Министерство поделилось подсчетами на совещании правительственной комиссии по миграционной политике.

Одной из главных тем заседания стало создание специального реестра контролируемых лиц. Это база с информацией о иностранцах, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы или которые совершили административные правонарушения и теперь подлежат высылке из страны.

Реестр должен заработать к 5 февраля 2025 года — к этой дате в силу вступит новый закон, ужесточающий режим пребывания иностранцев в России.

«Мы готовы создать необходимую для реестра IT-инфраструктуру, однако пока мы еще не видели нормативных документов, которые описывали бы его параметры», — отметил замминистра цифрового развития Олег Качанов.

Первый замглавы МВД Александр Горовой добавил, что в основном люди получили статус нелегального мигранта в РФ из‑за нарушения режима пребывания, совершив два или более административных нарушения или занимаясь незаконной трудовой деятельностью. По его словам, если данные о всех 630 тыс. нелегальных мигрантах внести в реестр одновременно, «этого не выдержит никакая IT-инфраструктура».

«Было бы разумнее для начала провести амнистию для тех из них, кто совершил относительно легкие правонарушения», — предложил он.