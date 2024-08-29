В США нашли орлана, который не мог взлететь, и решили, что он ранен. Но птица просто переела

В американском штате Миссури белоголовый орлан не мог взлететь, потому что объелся. Об этом сообщает издание The Kansas City Star.

«Травмированного» орлана обнаружили на территории заповедника Wilson’s Creek National Battlefield. Сотрудники департамента охраны природы штата решили, что птица ранена, и поэтому не могла взлететь.

Однако рентген показал, что орлан абсолютно здоров, а летать не может по другой причине — недавно он съел целого енота.

© Фото: Wilsons Creek National Battlefield

Предположительно, енот был сбит автомобилем на дороге. Его лапу с помощью рентгена увидели внутри желудка орлана. Узнав, что спасенная птица не нуждается в помощи ветеринаров, ее выпустили обратно в природу.

© Фото: Wilsons Creek National Battlefield