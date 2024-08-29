В Японии призвали к эвакуации почти 4 млн человек из‑за мощного тайфуна

Почти 4 миллиона человек на юге Японии вынуждены эвакуироваться из‑за тайфуна «Шаньшань», который оставил тысячи жителей без электричества. Стихия обрушилась на остров Кюсю, где проживает 3,7 млн человек, сообщает CNN.

Японское метеорологическое агентство выпустило редкое чрезвычайное предупреждение о шторме, который может вызвать разрушительные наводнения и оползни на фоне порывистого ветра на большей части Кюсю. Местные власти заявили, что «ситуация, опасная для жизни», неизбежна для городов префектуры Оита, и призвали 57 тыс. человек немедленно предпринять «действия по спасению жизни». Для всего острова действует рекомендация по эвакуации 4-го уровня.

В отчете префектуры Оита говорится, что как минимум один человек пропал без вести и по меньшей мере 47 человек получили ранения на разных частях острова. В префектуре Айти семья из пяти человек оказалась погребена под оползнем, трое из них погибли: пара в возрасте 70 лет и 30-летний мужчина. Двух 40-летних женщин вызволили из‑под завалов, одна из них получила серьезные травмы. Более 255 150 домохозяйств Кюсю остались без электричества.

Тайфун обрушился на остров со скоростью ветра до 185 километров в час. На данный момент «Шаньшань» двигается на север Кюсю, но медленно ослабевает, его скорость составляет 10 километров в час. CNN отмечает, что более медленные штормы с сильными ливнями и ветром могут быть более разрушительными, обрушиваясь на одни и те же районы в течение нескольких часов или дней.

Крупнейшие авиаперевозчики Японии Japan Airlines и All Nippon Airways отменили более 400 рейсов в преддверии шторма.