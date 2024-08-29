Новую работу Луки Гуадиньино с Дэниелом Крейгом выпустит A24

Выпуском нового фильма Луки Гуадиньино «Квир» займется A24. Студия заключила сделку и, вероятно, готовится к кинотеатральному релизу, сообщает A24.

Сумма сделки A24 не раскрывается. Мировая премьера «Квира», в котором Крейг сломает устоявшиеся вокруг него шаблоны после роли агента 007, состоится на Венецианском кинофестивале, следом картина отправится на TIFF.

Гуаданьино снова объединился со своим сценаристом «Претендентов» Джастином Курицкесом и снял «Квира» прошлым летом, сразу после съемок ленты с Зендаей. Новый его фильм экранизирует произведение Уильяма Берроуза. По сюжету эмигрант в возрасте около сорока лет Уильям Ли ведет уединенную жизнь в американской общине Мехико-Сити 1940-х, но прибытие в город молодого студента Юджина Аллертона побуждает мужчину выйти из кокона и начать общение.

В фильме, помимо Крейга, снялись Дрю Старки, номинант на премию «Оскар» Лесли Мэнвилл, Джейсон Шварцман, Андра Урсута, Майкл Борреманс и Дэвид Лоури. Премьера запланирована на следующий год.

В июле Гуаданьино приступил к съемкам триллера «После охоты» с Джулией Робертс в главной роли. Фильм расскажет о профессорше колледжа, которая оказывается на личном и профессиональном перепутье, когда одна из лучших учениц выдвигает обвинение против одного из ее коллег, а темная тайна из ее собственного прошлого грозит выйти наружу.

Выпуском нового фильма Луки Гуадиньино «Квир» займется A24. Студия заключила сделку и, вероятно, готовится к кинотеатральному релизу, сообщает A24.

Сумма сделки A24 не раскрывается. Мировая премьера «Квира», в котором Крейг сломает устоявшиеся вокруг него шаблоны после роли агента 007, состоится на Венецианском кинофестивале, следом картина отправится на TIFF.

Гуаданьино снова объединился со своим сценаристом «Претендентов» Джастином Курицкесом и снял «Квира» прошлым летом, сразу после съемок ленты с Зендаей. Новый его фильм экранизирует произведение Уильяма Берроуза. По сюжету эмигрант в возрасте около сорока лет Уильям Ли ведет уединенную жизнь в американской общине Мехико-Сити 1940-х, но прибытие в город молодого студента Юджина Аллертона побуждает мужчину выйти из кокона и начать общение.

В фильме, помимо Крейга, снялись Дрю Старки, номинант на премию «Оскар» Лесли Мэнвилл, Джейсон Шварцман, Андра Урсута, Майкл Борреманс и Дэвид Лоури. Премьера запланирована на следующий год.