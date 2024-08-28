На ютуб-канале Shudder опубликовали тизер хоррор «З/Л/О/За пределами» («V/H/S/Beyond») — нового фильма из серии «З/Л/О», который станет режиссерским дебютом актрисы Кейт Сигел, известной по сериалу «Призраки дома на холме».

Звезда жанра ужасов поставила одну из шести частей картины. Остальные срежиссировали актер Джастин Лонг («Идиоткратия»), создатель «Времени монстров» Джордан Дауни и другие кинематографисты.

Антология выйдет на экраны 4 октября, в преддверии Хэллоуина. Хотя сюжеты историй авторы держат в секрете, об одном из них все же известно. Продюсер франшизы Джош Голдблум пообещал, что короткометражка режиссера Джастина Мартинеса («Монстры Юга») расскажет о парашютистах, столкнувшихся с НЛО.

По словам кинематографиста, героям сегмента «Живи и позволь летать» («Live and Let Live») предстоит ужасающее свободное падение с борта самолета. На этом, как отметил Голдблум, злоключения персонажей не закончатся: их ждет борьба за выживание после приземления в апельсиновой роще.

Эпизод Сигел будет называться «Безбилетник», его сценарий написал Флэнаган. Другие части антологии выйдут с подзаголовками «Девушка мечты», «Пушистые малыши», «Аист». Их снимут Вират Пал, Лонг и Дауни соответственно. Название фрагмента Джея Чила («Проклятые фильмы») не раскрывается.

«З/Л/О/За пределами» выпустили компании Shudder Original Films и Bloody Disgusting. Продюсером проекта выступили Брэд Миска, Джеймс Харрис и Майкл Шрейбер.

Франшиза «З/Л/О» стартовала в 2012 году с одноименного фильма, составленного как альманах хорроров, снятых в духе любительского видео. Вторая и третья ленты из серии вышли в 2013 и 2014 году.