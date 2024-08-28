Керри Вашингтон появилась в тизере фильма «6888», посвященном событиям Второй мировой войны

Американская актриса Керри Вашингтон, известная по фильмам «Рэй» и «Последний король Шотландии», появилась в тизере драмы «6888» («The Six Triple Eight»). Она выйдет 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Лента расскажет о 6888-м почтовом батальоне Женского корпуса армии США, который действовал во время Второй мировой войны. В нем служили преимущественно темнокожие девушки.

Участниц 6888-го батальона отправили в Европу во время военных действий — единственных из всего Женского корпуса. Они работали в Великобритании, а затем и во Франции в 1945 году.

В 40-х вклад подразделения в обеспечение фронта почтовым сообщением не был оценен общественностью. Однако уже в XXI веке труд женщин оценили: в частности, 6888-й батальон включили в Зал славы Женского фонда армии США.

История батальона впервые была экранизирована. Автором сценария и режиссером фильма выступил Тайлер Перри, автор «Грехопадения» и продюсер «Сокровища». Оператором стал Майкл Уотсон («Декстер: Новая кровь», «Страна Лавкрафта»).