Звезда «Ридли» и «Шерлока» Эндрю Скотт снимется в ромкоме «Мои записи на Марсе»

Звезда сериалов «Шерлок» и «Ридли» Эндрю Скотт снимется в научно-фантастическом ромкоме «Мои записи на Марсе» («My Notes on Mars»). Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит венгерский режиссер Лили Хорват, известная по ленте «Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени». «Мои записи на Марсе» станут ее англоязычным полнометражным дебютом.

Фильм будут снимать между Будапештом и Веной весной 2025 года. Главную женскую роль в нем исполнит Грета Ли, которую ранее можно было увидеть в «Прошлых жизнях» и «Чудотворцах».

Актриса сыграет блестящую молодую ученую, находящуюся в несчастливом браке. Однажды во время хайкинга с мужем и друзьями героиня исчезает. Спустя несколько недель она появляется вновь — прямо на собственной мемориальной службе.

Девушка возвращается домой не такой, как была раньше. Но, несмотря на это, ее супруг Сэм воспринимает чудесное появление Марго как второй шанс. Роль Сэма в картине достанется Скотту.

По словам Хорват, фильм расскажет «историю о хитросплетениях человеческой психики, о постоянно меняющихся гранях любви», а также историю об «изнурительном осуществлении невыполнимого желания» — начать все заново и снова влюбиться.

Режиссер отметила, что ее героями будут «персонажи, которые осмеливаются делать неожиданный, нетрадиционный выбор как в личной, так и в профессиональной жизни». Сценарий ленты Хорват написала сама.