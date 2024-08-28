Павла Дурова обвинили в шести правонарушениях

Вчера в 23:13
Фото: Manuel Blondeau - Corbis / Getty Images

Главу мессенджера Telegram Павла Дурова обвинили в шести правонарушениях. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Предпринимателя обвинили в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Дурову грозит по этому обвинению до десяти лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. евро.

Среди других обвинений Дурова — соучастие в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порнографических материалов (в том числе с участием несовершеннолетних) и предоставление криптологических услуг.

Кроме того, бизнесмену предъявили обвинение в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.

Власти обязали создателя «ВКонтакте» появляться в полиции дважды в неделю, если он выйдет под залог. Сумма залога составляет 5 млн евро. До суда Дуров не имеет права покидать территорию Франции.

В прокуратуре отметили, что предварительное расследование в отношении Дурова началось в феврале 2024 года. Дело против предпринимателя возбудили 8 июля.

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