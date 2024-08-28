Главу мессенджера Telegram Павла Дурова обвинили в шести правонарушениях. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Предпринимателя обвинили в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Дурову грозит по этому обвинению до десяти лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. евро.

Среди других обвинений Дурова — соучастие в мошенничестве и обороте наркотиков, хранении порнографических материалов (в том числе с участием несовершеннолетних) и предоставление криптологических услуг.

Кроме того, бизнесмену предъявили обвинение в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы.

Власти обязали создателя «ВКонтакте» появляться в полиции дважды в неделю, если он выйдет под залог. Сумма залога составляет 5 млн евро. До суда Дуров не имеет права покидать территорию Франции.