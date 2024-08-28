Халле Берри учит детей не отходить от дома в трейлере «Затерянного места»

Американская актриса Халле Берри, звезда «Готики» и «Женщины-кошки», появилась в новом трейлере фильма «Затерянное место» Александра Ажа. Его опубликовали на ютуб-канале Lionsgate Movies.

Актриса сыграла мать, которая живет с двумя сыновьями в уединенном доме посреди леса. Женщина верит, что ей и ее детям угрожает смертельная опасность, избежать которой можно одним образом — никогда не отходить далеко от дома.

В ролике героиня объясняет сыновьям, что они никогда не должны отпускать веревку, которая привязывает их в дому. Тот, судя по трейлеру, защищает своих жильцов. «Благословенный дом из древнего дерева», — говорят о своем жилище дети.

Мать же отмечает, что жизнь стала непростой с тех пор, как наступил конец света. В чем он заключается, из видео неясно. Столь же неясно это, по всей видимости, для братьев-близнецов.

Один из мальчиков, согласно синопсису триллера, начинает сомневаться, так ли страшен окружающий мир, как утверждает его мать. Это приводит к тому, что «узы, связывающие их вместе, разрываются, и начинается ужасающая борьба за жизнь».