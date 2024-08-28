Гвинет Пэлтроу сыграет с Тимоте Шаламе в «Marty Supreme» Джоша Сафди

Гвинет Пэлтроу присоединится к Тимоте Шаламе в фильме Джоша Сафди о пинг-понге «Marty Supreme», пишет Variety.

Проект станет первой ролью Пэлтроу на большом экране после фильма «Мстители: Финал». В последние годы актриса, известная по фильмам «Железный человек», «Семь» и «Талантливый мистер Рипли», появлялась лишь в сериалах.

Подробности сюжета предстоящей ленты и роли Пэлтроу держатся в секрете, однако известно, что картина будет вдохновлена профессиональным игроком в настольный теннис Марти Рейсманом.

Рейсман начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур в этом виде спорта, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.

Сценарий написали Рональд Бронстейн и Сафди. Продюсировать ленту будут Элай Буш и Энтони Катагас. В июле студия A24, работающая над картиной, опубликовала изображение мяча для настольного тенниса с надписью «Скоро на экранах».