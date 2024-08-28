Ума Турман снимется в инди-боевике «Ballerina Overdrive»

Американская актриса Ума Турман, известная по фильмам «Убить Билла» и «Криминальное чтиво», снимется в инди-боевике «Ballerina Overdrive». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустят 87North и Gulfstream Pictures. Режиссером станет Вики Джусон, сценаристом — Кейт Фройнд. Лента расскажет о группе балерин, которые борются за выживание, пытаясь сбежать из гостинице, где они остановились после поломки автобуса по пути на танцевальный конкурс.
В актерский состав фильма войдут Лана Кондор, Айрис Апатоу, Миллисент Симмондс, Мэдди Зиглер и Авантика. Ранее анонсированные Лена Хиди, Яра Шахиди и Изабела Мерсед выбыли из проекта.
Съемки картины уже начались, они проходят в Будапеште. Продюсерами ленты выступают Келли МакКормик, Дэвид Лейтч, Билл Биндли, Майк Карц, Пирс Темпест и Макс Джейкоби. Кастинг-директором фильма стала Дженни Джу.