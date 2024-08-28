Против Павла Дурова во Франции возбудили дело о насилии над детьми

Во Франции завели еще одно дело против Павла Дурова. Его обвиняют в «серьезном насилии» в отношении его сына, передает AFP со ссылкой на источник.

По данным агентства, в этом деле фигурирует его сын 2017 года рождения, который учится в Париже. Расследованием занимается Служба по делам несовершеннолетних.

«Сейчас мальчик живет в Швейцарии со своей матерью. В 2023 году она подала жалобу в Швейцарии, обвинив своего бывшего партнера в насилии над одним из детей», — пишет Le Parisien.

Иск против основателя Telegram направила мать его детей Ирина Болгар. Она написала заявление в марте 2023 года. В суд она обратилась вскоре после того, как Дуров перестал выплачивать ей алименты в размере 150 тыс. евро.

Женщина утверждает, что предприниматель пять раз применил к своему сыну насилие в период с 2021 по 2022 год, писал Forbes со ссылкой на источники.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете.

Против Дурова могут выдвинуть ряд обвинений: содействие торговле наркотиками, преступлениям против детей, распространению наркотиков и педофильского контента, мошенничеству, терроризму и другим тяжким преступлениям. Его считают соучастником из‑за того, что он не сотрудничал с французскими спецслужбами и уделял недостаточно внимания модерации Telegram.

Позже Politico сообщил об объявлении в розыск его брата Николая Дурова. По данным издания, ордер на их арест выдали еще в марте этого года после того, как Telegram проигнорировал запрос французских властей о личности человека, которого подозревают в создании детской порнографии.