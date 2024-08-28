Обри Плаза не смотрела «Белый лотос» со своим участием, поскольку забыла пароль от стриминга

Сегодня в 20:53
Фото: JB Lacroix/Getty Images

Американская актриса Обри Плаза, известная по сериалам «Легион» и «Парки и зоны отдыха», не смотрела второй сезон «Белого лотоса» со своим участием, потому что забыла пароль от стримингового сервиса Max. В этом она призналась в интервью WSJ.

Артистка отметила, что хотела бы наконец увидеть шоу, но телеканал HBO больше не присылает участникам проектов DVD-диски с их записью. «Я прошу их об этом каждый раз», — рассказала Плаза.

Актриса ранее заявляла, что не очень любит стрим-платформы и не понимает, как они работают. В интервью Vanity Fair Плаза говорила, что «очень злится», когда не может настроить приложение.

«Я пыталась посмотреть 20-й сезон „Top Chef“. Не смогла разобраться, как, черт возьми, получить Hulu+. Я сдаюсь! Я не могу. Просто не могу. Что мне нравится, так это открывать iTunes и покупать старые фильмы», — поясняла артистка.

Сериал «Белый лотос» вышел в июле 2021 года на HBO. Плаза появилась во втором сезоне шоу, она сыграла юристку Харпер Спиллер, жену ИТ-предпринимателя Итана Спиллера. За свою роль актриса была номинирована на «Золотой глобус» и «Эмми».

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