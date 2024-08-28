Двум российским паралимпийцам отказали в визе во Францию. Они хотели участвовать в Паралимпиаде

Двум российским спортсменам-паралимпийцам отказали в визе во Францию — туда атлеты хотели поехать для участия в Паралимпиаде. Об этом сообщили на сайте Паралимпийского комитета России.

ПКР заявил, что «Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр в Париже-2024» не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов». Ситуацию назвали недопустимой.

«Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия», — подчеркнул ПКР.

Комитет отметил, что рассматривает отказ в выдаче виз спортсменам «как еще один шаг к политизации спорта». ПКР уже направил обращения к организаторам соревнований с просьбой повлиять на решение визового вопроса.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале, что в Паралимпиаде примут участие 90 россиян. Они, как отметил чиновник, «поборются за медали в 156 видах программы».

«Среди российских участников — 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России», — добавил Дегтярев.