Роспотребнадзор выявил случаи лихорадки Западного Нила в 22 регионах страны

Сегодня в 19:13
Фото: Mithil Girish/Unsplash

В 22 регионах России выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболеваемость вирусом в стране превысила среднемноголетний показатель на 13%. Лихорадкой можно заболеть из‑за укусов комаров — эти насекомые выступают переносчиками вируса.

В связи с этим болезни подвержены жители Центральной России и Поволжья. Характерными для вируса регионами считаются южные субъекты — Волгоградская и Астраханская области.

По словам ученых, ареал обитания комаров-переносчиков увеличивается из‑за «потепления климата». Тем не менее в Роспотребнадзоре рост заболеваемости назвали незначительным.

«В большинстве субъектов регистрируются единичные случаи», — отметили представители ведомства. Они отметили также, что Роспотребнадзор с прошлого года усилил мониторинг заражений, из‑за чего цифры могли увеличиться.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, проявляющееся интоксикацией, высокой температурой, сыпью и болях в суставах, мышцах и голове. В тяжелых случаях болезнь сопряжена с менингитом и менингоэнцефалитом.

Очаги вируса находятся в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Болезнь не передается от человека к человеку, но ей подвержены птицы. В большинстве случаев комары и клещи становятся переносчиками инфекции, укусив птиц.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами