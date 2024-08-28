Роспотребнадзор выявил случаи лихорадки Западного Нила в 22 регионах страны

Сегодня в 19:13

В 22 регионах России выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболеваемость вирусом в стране превысила среднемноголетний показатель на 13%. Лихорадкой можно заболеть из‑за укусов комаров — эти насекомые выступают переносчиками вируса.

В связи с этим болезни подвержены жители Центральной России и Поволжья. Характерными для вируса регионами считаются южные субъекты — Волгоградская и Астраханская области.

По словам ученых, ареал обитания комаров-переносчиков увеличивается из‑за «потепления климата». Тем не менее в Роспотребнадзоре рост заболеваемости назвали незначительным.

«В большинстве субъектов регистрируются единичные случаи», — отметили представители ведомства. Они отметили также, что Роспотребнадзор с прошлого года усилил мониторинг заражений, из‑за чего цифры могли увеличиться.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, проявляющееся интоксикацией, высокой температурой, сыпью и болях в суставах, мышцах и голове. В тяжелых случаях болезнь сопряжена с менингитом и менингоэнцефалитом.