Арми Хаммер рассказал, что продает свой пикап, потому что не может позволить себе бензин

Арми Хаммер выложил ролик в инстаграме*, в котором заявил, что «начал новую жизнь в Лос-Анджелесе». Актер признался, что вынужден продать свой пикап, потому что «больше не может позволить себе бензин».

«Я вернулся в Лос-Анджелес уже пару недель назад. Это мой пикап. Я купил его себе в 2017 году в качестве рождественского подарка, потому что у меня уже давно были пикапы, и я очень любил этот грузовик, много раз ездил на нем в походы через всю страну и в долгие автомобильные путешествия», — рассказал он.

Актер добавил, что продает машину, потому что больше не может ее содержать. «С тех пор как я вернулся в Лос-Анджелес, я залил в него бензина примерно на 400 или 500 долларов, и я не могу себе этого позволить», — поделился звезда «Социальной сети» и «Назови меня своим именем». Вместо этого он будет ездить на гибриде, который требует заметно меньше бензина.

«За новые начинания. Завтра у меня день рождения. Так что 28 августа я начну свой день рождения в новой машине, в новой квартире, в новой жизни в Лос-Анджелесе», — сказал Хаммер.

Он поделился несколькими воспоминаниями, связанными с грузовиком, в том числе как вез новорожденных детей домой из больницы. «Большое спасибо, — сказал он, постукивая по рулю.— Ты помог мне пройти долгий путь, и я тебе очень благодарен. Надеюсь, ты будешь так же хорошо заботиться о следующем человеке».

После обвинений в сексуализированном насилии, выдвинутых в 2021 году, Хаммер работал продавцом таймшера на Каймановых островах. В результате обвинений, включавших изнасилование, склонность к каннибализму и принуждение партнеров к BDSM-практикам, актер покинул несколько проектов, от него отказались его публицист и агент, и он стал объектом расследования полиции Лос-Анджелеса.

В итоге в отношении актера не завели уголовного дела, он отверг все обвинения и заявил, что все происходило по обоюдному согласию партнеров.

В последние месяцы Хаммер вернулся в центр внимания СМИ, появившись в подкасте Билла Мара «Club Random», а также на шоу «Painful Lessons» и «Piers Morgan Uncensored». Он заявил, что все обвинения в сексуальных домогательствах не соответствуют действительности, признавшись при этом в других «дерьмовых поступках», таких как измена жене и «использование людей, чтобы чувствовать себя лучше».

Хаммер сказал, что «отмена» и изгнание из индустрии развлечений стало «освобождающим» событием, однако отметил, что написал сценарий, отражающий его жизнь, и надеется вернуться в кинематограф.