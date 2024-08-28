Клим Шипенко начнет съемки ремейка «Королевства кривых зеркал» зимой 2025 года

Российский режиссер Клим Шипенко, известный по фильмам «Холоп» и «Вызов», начнет съемки ремейка советской сказки «Королевство кривых зеркал» зимой 2025 года. Об этом сообщил ТАСС.

В данный момент проект находится на начальной стадии создания, идет подготовка к съемкам. Картину планируют выпустить в кинопрокат осенью 2026 года. По словам Шипенко, она представит новое прочтение классической истории.

«Сказочная волна, которая накрыла российский кинематограф, не оставила меня в стороне. Я рад представить вам сказку, которую вы все знаете. <…> Мы действительно хотим ее по-новому прочитать, экранизировать, обновить», — рассказал режиссер.

Шипенко отметил, что «Королевство кривых зеркал» станет для него первым опытом в жанре детского семейного кино. «Это сложный жанр, потому что приходится думать, как работать одновременно с несколькими поколениями», — подчеркнул он.

Кинематографист поделился, что в создании новой версии сказки используют современные технологии, чтобы предложить зрителям «массу визуальных аттракционов».

«Уникальнейший мир зеркал. Мне кажется, что в фильме, который был сделан давно, этот мир не до конца визуализирован. Сейчас с помощью современных технологий мы будем это делать намного лучше, намного эффектнее», — сказал Шипенко.

Лента, которую продюсируют Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Георгий Шабанов, получится недешевой. «Бюджет у нас сейчас пока 1 млрд. Запрашиваем в этом году 300 млн рублей. В следующем году придем опять, потому что фильм дорогой», — пояснил Шипенко.

Повесть «Королевство кривых зеркал» издал в 1951 году советский писатель Виталий Губарев. Он рассказал о двух девочках — школьнице Оле и ее отражении Яло. Героини по сюжету попадают в сказочный мир, где все перевернуто: добро считают за зло, глупость — за ум, ложь — за правду.