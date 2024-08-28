Ространснадзор проверит жалобы пилотов «Победы» на требования экономить топливо

Ространснадзор проверяет лоукостера «Победа» на соблюдение требований безопасности полетов, сообщает ТАСС. Ранее пилоты жаловались на просьбы руководства экономить топливо.

Накануне телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на анонимного пилота писал, что начальство «Победы» якобы заставляет командиров самолетов летать с «минимальным количеством топлива». Baza получила в распоряжение заявление анонимного пилота, в котором утверждается, что им обещают премию каждые полгода за экономию.

«В летнее время очень актуален обход засветок (гроз) и опасных метеоявлений, а многие командиры боятся запросить дополнительное топливо, так как за любое лишнее топливо идёт жёсткий прессинг», — говорится в документе.

Как пишет Baza, на проблемы с топливом влияют санкции и ветер: у пилотов нет возможности загрузить ветер по маршруту, который влияют на расход топлива. При запросе дополнительного топлива от командиров ждут пояснений и вызывают в офис, где спрашивают знание правил наизусть — даже тех, которые не нужно знать, пишет телеграм-канал. Из‑за этого «пилоты летают с повышенным уровнем стресса», говорится в жалобе.