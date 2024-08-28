Тим Бертон заявил, что снял второго «Битлджуса» не ради денег

Создатель «Битлджуса» Тим Бертон заявил, что не снимал продолжение популярного комедийного хоррора «ради денег», передает Variety. На пресс-конференции перед показом фильма на Венецианском фестивале постановщик отметил, что даже не пересматривал оригинальную картину перед съемками второй части.

«Я не собирался делать большой сиквел ради денег или чего‑то такого, я хотел снять его по очень личным причинам. Я не смотрел первый фильм, чтобы подготовиться к нему. Я вспомнил его дух и вспомнил всех его участников», — прокомментировал Бертон.

В интервью Variety он признался, что в последние годы «разочаровался в киноиндустрии» и понял, что если он собирается снять еще один фильм, то должен «сделать это от души».

«С возрастом жизнь иногда поворачивает в другое русло, и я немного потерял себя. Так что для меня этот фильм стал зарядом бодрости, своего рода возвращением к тому, что я люблю делать, как я люблю это делать, и с теми, с кем я люблю это делать», — сказал режиссер.