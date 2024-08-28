В Великобритании пройдет День Joy Division

В сентябре в Макклсфилде, графство Чешир, впервые состоится День Joy Division, чтобы обозначить наследие группы и ее связь с городом, передает The Guardian.

Вокалист группы Иэн Кертис вырос в Чешире, а после его смерти в 1980 году в возрасте 23 лет его прах был захоронен на местном кладбище.

Автором идеи праздника выступил 57-летний Тревор Стоукс, поклонник Кертиса, который ушел с работы в индустрии моды, чтобы организовывать тематические экскурсии о Joy Division по родному городу.

Стоукс впервые провел подобный тур год назад, после того как с ним связался итальянский фанат легенды постпанка через страницу на фейсбуке* и попросил показать ему Макклсфилд. С тех пор он проводит регулярные экскурсии для фанатов Кертиса со всего мира.

По его словам, музыкальное наследие Joy Division невероятно недооценено местными властями. «Город никогда должным образом не поддерживал Иэна и Joy Division, а также никогда не занимался сохранением их музыкального наследия и нашей молодежной культуры», — считает он.

В программе праздника — экскурсии по местам, связанным с историей знакового коллектива, и выступление трибьют-группы Transmission. Билеты обойдутся в 10 фунтов стерлингов (1200 рублей).