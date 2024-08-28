«Больше никакого пиара Суздаля»: Илья Мэддисон призвал бойкотировать День огурца в Суздале

Илья Мэддисон призвал подписчиков бойкотировать Праздник огурца в Суздале. Его расстроило, что администрация города не знает о его вкладе в популяризацию праздника. Об этом блогер написал в своем телеграм-канале.

«Очень жаль осознавать то, что администрация города Суздаль не оценила мой непосильный вклад в развитие туризма в их городе», — отметил Мэддисон.

Стример отметил, что в 2019 году видел на региональном празднике в основном «взрослых да пожилых людей из близлежащих сел и городов», а в уже 2020-м году «праздник огурца было не узнать». В 2019-м он выпустил первый ролик о мероприятии и собрал больше 992 тыс. просмотров.

«Только глупец, сорян уж, станет отрицать и считать невозможностью оценить то, насколько массовый, крепкий и мощный суздальский огуречный мем я породил в интернете среди молодежи», — подчеркнул Мэддисон.

Следующий приезд на фестиваль в Суздаль поразил блогера: в 2022 году он увидел в городе «тысячи и тысячи юных и молодых людей со всех уголков нашей страны», студентов, молодых работяг, спортсменов, блогеров, айтишников, «даже челы из‑за бугра узнавали и подходили жать мне руку».

«Подавляющая часть присутствующих людей понимала суть рожденного мной интернет-мема и была в так называемой моей околотусовке. Почему же вся эта молодежь раньше не ездила в Суздаль? Неужели город неожиданно стал так хорош? Учитывая то, что он как славился 20 лет назад своим деревянным зодчеством и стариной, так и сейчас славится», — задался вопросами Мэддисон.

Стримера возмутило отношение к своему творчеству: «Когда Шаман, хватая себя за промежность, кричит „Россия“ ему готовы платить 16 миллионов, а, когда я по настоящему прославляю старинный русский город, в меня плюют и кусают за руку».