Le Monde: у МИД Франции были претензии к получению Дуровым гражданства

У Министерства иностранных дел Франции возникали претензии к процедуре получения Павлом Дуровым французского гражданства, передает Le Monde. Бизнесмен получил паспорт республики в 2021 году.

Дуров получил гражданство Франции как «выдающийся иностранец», который «способствует росту влияния» страны. Как пишет газета, некоторые получают паспорт по просьбе высокопоставленных чиновников в надежде на получение выгоды, а процедуру запускает МИД.

Дуров до получения паспорта встречался с Эммануэлем Макроном, попросив натурализации за обедом в 2018 году, рассказали газете источники из окружения президента. Ранее The Wall Street Journal писал, что тогда Макрон предлагал бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram во Францию.

После этого они провели еще несколько незапротоколированных встреч, но они упоминаются в заявлении Дурова на получение гражданства. Источники Le Monde сказали, что встреч было не более двух, и не раскрыли подробностей.

Дуров подал заявление через французское консульство в Дубае. МИД Франции посчитал условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» по предусмотренной для этого процедуре выполненными не в полной мере. Дуров, по данным газеты, подтвердил владение французским языком, но его заслуги по повышению «влияния Франции» обнаружить в полной мере не удалось.