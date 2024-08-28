Сценариста «Звездного пути» и «Трансформеров» Роберто Орси обвинили в сексуализированном насилии

Жена сценариста франшиз «Звездный путь» и «Трансформеры» Роберто Орси подала на него в суд, обвинив его в неоднократных избиениях и сексуализированном насилии. Об этом рассказал Variety.

Актриса Адель Хизер Тейлор, известная по сериалу «Черный список» и фильму «Да здравствует Цезарь!», утверждает, что Орси страдал биполярным расстройством, был алкоголиком и впадал в приступы ярости. По ее словам, супруг называл ее «шлюхой», «потаскухой», таскал по дому и бил, оставляя синяки по всему телу.

Тейлор заявила, что в мае 2022 года Орси загнал ее в сад, прижал к земле и угрожал изнасиловать. В следующем месяце, по ее словам, он совершил над ней сексуализированное насилие в саду, сказав ей: «Тебе нравится, когда тебя насилуют».

Она также сказала, что Орси вызвал в отношении ее полицию в апреле 2020 года, после того как она попыталась отбиться от него, и что ее арестовали за домашнее насилие. Муж внес за нее залог, говорится в иске.

Из иска следует, что Тейлор ушла от Орси после очередного нападения в декабре 2022 года. При этом она сделала аудиозапись, на которой сценарист угрожает избить ее и выкинуть через парадную дверь, а также хвастается, что, если она позвонит в полицию, ей не поверят, потому что ранее она уже была арестована.

«У тебя ничего нет против меня, детка. Я могу делать все что захочу», — произносит Роберто на записи. После этого он добился запрета на приближение на ее имя и подал на развод.