Би-би-си: Telegram отказался сотрудничать с международными программами по защите детей

Telegram отказался присоединиться к международным программам по обнаружению и удалению материалов о насилии над детьми в интернете, сообщает Би-би-си.

Мессенджер не стал сотрудничать ни с Национальным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), ни с фондом Internet Watch Foundation (IWF), которые занимаются поиском и удалением подобных материалов.

По информации издания, NCMEC неоднократно обращался к Telegram с просьбой присоединиться к борьбе с материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми, однако руководство компании проигнорировало эти просьбы.

«Несмотря на попытки активно взаимодействовать с Telegram в течение последнего года, они не являются членами IWF и не используют ни одну из наших услуг для блокировки, предотвращения и пресечения распространения изображений сексуального насилия над детьми», — сообщил представитель IWF. Он уточнил, что мессенджер все же удаляет подобные материалы после их проверки, однако процесс стал проходить медленнее и хуже.

Кроме того, как отмечает Би-би-си, в отличие от многих других приложений, Telegram не предоставляет доступ к архиву с отчетами о контенте, удаленном по требованию полиции, публикуя только список за последние полгода.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете.

Против бизнесмена могут выдвинуть ряд обвинений: содействие торговле наркотиками, преступлениям против детей, распространению наркотиков и педофильского контента, мошенничеству, терроризму и другим тяжким преступлениям. Его считают соучастником из‑за того, что он не сотрудничал с французскими спецслужбами и уделял недостаточно внимания модерации Telegram.