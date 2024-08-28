В Петербурге закрылся первый в России бар с безалкогольными коктейлями. Он проработал всего месяц

В Петербурге спустя месяц работы закрылся N/A Bar. Об этом владелица «первого в России безалкогольного коктейльного бара» сообщила в телеграм-канале.

Заведение начало работу 26 июля в Басковом переулке, 13–15, но 26 августа создательнице проекта пришлось объявить о закрытии «по личным обстоятельствам». Она не стала уточнять причин, но сказала, что «жизнь такова, всегда подкидывает какие‑то сюрпризы».

«Это был интересный и насыщенный месяц. Не мало усилий мы приложили к тому, чтобы развеять скепсис в умах людей, и показать, что алкоголь не обязательный элемент в бокале с коктейлем, если ты хочешь хорошо провести время», — говорится в прощальном посте.

«К сожалению, личные обстоятельства вынуждают меня поставить на стоп работу проекта, начиная с сегодняшнего дня. Возможно, через какое‑то время Вы вновь услышите о нас, на другой площадке в Санкт-Петербурге или вообще в Москве», — заканчивается пост.

В твиттере завирусилась история девушки из Петербурга, которая из‑за путаницы случайно уплыла на развод мостов с чужой свадьбой. Она пришла на день рождения, но именинница перепутала дни и сообщила ей об этом, когда корабль уже отплыл.