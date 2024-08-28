Франция объявила в розыск брата Павла Дурова Николая

Французские власти объявили в розыск Николая Дурова, брата основателя Telegram. Ордер на их арест выдали еще в марте этого года, передает Politico со ссылкой на неназванный документ.

«Документ указывает на то, что французское расследование в отношении Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело связано с отказом Telegram сотрудничать с французскими полицейскими в рамках расследования сексуального насилия над детьми», — уточняет издание.

Ордера на розыск Дуровых выдали после того, как Telegram проигнорировал запрос французских властей о личности человека, которого подозревают в создании детской порнографии. По данным источников издания, этот человек обсуждал соблазнение несовершеннолетних девочек для съемок порно и признался в изнасиловании ребенка.

«Нет никаких указаний на то, что кто‑либо из братьев Дуровых был напрямую вовлечен в незаконные действия, выявленные расследованием», — пишет Politico.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете.