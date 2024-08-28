После замедления ютуба среднее время просмотра в РФ уменьшилось с 52 минут до 38

Сегодня в 13:55
Фото: Сharlesdeluvio/Unsplash

Замедление ютуба в РФ привело к уменьшению среднего времени просмотра. В июле ежедневное время пользования сервисом составляло около 50–52 минут, а в августе сократилось до 38, передает РБК со ссылкой на Mediascope.

С 29 июля показатель ежедневного просмотра среди всех россиян впервые за последние месяцы снизился до 49 минут и продолжал снижение, дойдя до 38 минут. Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45–46% до 38–39% к середине августа.

Из графиков Mediascope следует, что с начала мая до конца июля российские пользователи, посещавшие сервис регулярно, в среднем проводили на ютубе не меньше 111 минут в день. Однако с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут, а во второй половине месяца — примерно до 91–92 минут.

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова связала это «с замедлением ютуба». В последние недели россияне сталкиваются с проблемами при использовании видеохостинга: его сайт не заблокирован, однако видеозаписи перестали прогружаться.

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