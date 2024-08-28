Настю Ермак оштрафовали за видео с цитатами мужчины, прогнавшего ее из вагона за короткую стрижку

Певицу Настю Ермак приговорили к штрафу в 15 000 рублей по делу о мелком хулиганстве. Его завели из‑за ролика, в котором она процитировала слова мужчины, выгнавшего ее из вагона. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

В начале июля на Ермак набросился с оскорблениями неизвестный мужчина. Агрессивный пассажир называл Настю и ее друга «********» [оскорбительное обозначение гомосексуалов] и «позором русского народа». Угрожал, что «******» [изнасилует] девушку и «ее кента», требует «*********» [уйти] из вагона и преследовал их через весь состав. Также он пнул спутника девушки.

Обидчиком оказался отставной полицейский Владимир Сафонов. Позже его оштрафовали на 1000 рублей также по делу о мелком хулиганстве.

Заседание по делу Ермак прошло 27 августа в Мещанском районном суде. На нее составили протокол по статье 20.1, ч. 3 КоАП за опубликованное видео, где она пересказывала произошедшее.

«Я выложила ролик происшествия, когда меня выгонял неизвестный мужчина из вагона метро. Я процитировала бранные фразы этого мужчины в своем видео, не оскорбляя его, лишь цитируя все, что он мне сказал», — отметила Ермак.

В беседе с журналистом «Московского комсомольца» девушка рассказала, что после инцидента ей пришлось обратиться к психотерапевту.

«В суд я принесла свои характеристики из школы, с места работы и музыкальной студии. Также я приложила документы из клиники, где получила диагноз „психическое расстройство“ после происшествия в метро. Я чувствовала себя морально очень плохо, и врачи выписали мне антидепрессанты», — поделилась она.

«Всего один свидетель откликнулся на мою просьбу помочь мне — это девушка Алина. Она пришла сегодня ко мне на заседание в качестве свидетеля и дала показания», — добавила Ермак.

За ролик с цитатами ей грозило более строгое наказание, но судья его смягчил.

«В два раза снизили обещанное наказание — с 30 000 до 15 000 штраф. Я как пострадавшая теперь заплачу 15 000, а Сафонов — одну», — удивляется Ермак.