Стартовали съемки «Трудных пап» с Юлией Хлыниной и Гариком Сукачевым

Стартовали съемки комедии с элементами экшна «Трудные папы» от онлайн-кинотеатра Okko. Главные роли сыграли Юлия Хлынина, Гарик Сукачев и Александр Лыков.

Комедия расскажет о девушке Кате (Юлия Хлынина), которая переосмысливает свою жизнь, узнав, кто ее настоящий отец. После смерти гиперопекающей матери ей вместе с домом в наследство достается мамин поздний возлюбленный Андрей Николаевич (Александр Лыков), которому больше негде жить, а также мамины тайны, долг по ипотеке, из‑за которого она может лишиться жилья, и загадочный мужчина (Гарик Сукачев), которому мама много лет отправляла крупные суммы.

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Режиссером выступила Светлана Самошина («Первый класс»), сценарий написали Александр Белов (все сезоны сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Физрук») и Полина Рыжова (3-й сезон ленты «Мир! Дружба! Жвачка!»). Съемки стартовали в Москве, но потом команда уедет в экспедицию в Новороссийск, где пройдет основной съемочный блок картины.

Хлынина назвал свою героиню умной, скромной и прилежной, потому и очень удобной для окружающих, чем те и пользуются. «Моя героиня Катя девушка простая, прямая, но со строгими внутренними границами. Эти границы не позволяют ей быть счастливым человеком, раскрыться в этом мире. Она как будто куколка, которая пытается вылупиться в бабочку», — рассказала актриса.