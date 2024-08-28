Мать детей Павла Дурова обвинила его в насилии над ребенком

Мать детей Павла Дурова подала на него в швейцарский суд за насилие над ребенком. Об этом пишет Forbes.

Заявление в марте 2023 года написала Ирина Болгар, недавно рассказавшая о трех ранее неизвестных детях бизнесмена. В суд она обратилась вскоре после того, как основатель Telegram перестал выплачивать ей алименты в размере 150 тыс. евро.

Согласно документам, Дуров бил их младшего сына Давида, рожденного в сентябре 2017 года. Болгар отметила, что между 2021 и 2022 годами это случилось пять раз, а в результате насилия мальчик получил сотрясение и сбил режим сна.

Также в материалах дела есть переписка от ноября 2021 года между родителями и медицинское свидетельство от апреля 2023 года, в котором говорится, что из‑за полученных травм у ребенка по-прежнему наблюдаются тревожное расстройство и проблемы со сном.

Изначально суд в Женеве отказал Болгар в рассмотрении, так как заявление было подано спустя более чем три месяца после возможного преступления. Однако в мае прошлого года она подала апелляцию, а в октябре суд постановил направить дело на слушания.

По словам адвоката Болгар, она является единственной опекуншей над двумя сыновьями и дочерью Дурова, согласно решению швейцарского суда от мая 2023 года. В июне 2024-го женщина инициировала еще одну тяжбу, потребовав выплатить алименты.