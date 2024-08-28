В Южной Корее борются с волной дипфейк-порнографии

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил ввести жесткие меры по борьбе с цифровыми сексуализированными преступлениями в отношении женщин и детей. Так, злоумышленники создают дипфейк-порно и публикуют это в сети, передает The Guardian данные информагентства Yonhap.

Полиция будет особенно активно преследовать авторов фейковых порнороликов в течение семимесячной кампании, отдельное внимание уделят контенту, эксплуатирующему детей и подростков. По словам Юн Сок Ёля, среди жертв дипфейк-порно много несовершеннолетних, при этом во многих случаях нарушителями становится сами подростки.

По данным местной полиции, с начала этого года в стране зафиксированы 297 случаев преступлений сексуального характера с использованием дипфейк-технологии — это больше, чем в предыдущие два года. Из 178 обвиняемых 113 были подростками, следует из них.

Центр по правам человека в армии Кореи заявил, что «преступники использовали фотографии женщин-военнослужащих в форме, чтобы обращаться с ними исключительно как с сексуальными объектами». Оригинальные снимки нарушители брали из соцсетей жертв.

Газета The Hankyoreh пишет о телеграм-каналах, которые используются для распространения порнодипфейков со студентками, старшеклассницами и ученицами средней школы. Корейский профсоюз учителей и работников образования обратился в Министерство образования с просьбой провести расследование. The Guardian рассказал о телеграм-канале с 220 тыс. подписчиков, где подделывают изображения с женщинами.

Газета предполагает, что расследование нанесет еще больший урон репутации Telegram в Южной Корее. Злоумышленники шантажируют жертв, требуя от них денег.