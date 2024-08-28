Variety: сиквел «Все закончится на нас» под угрозой из‑за вражды Блейк Лайвли с режиссером

Вторая часть фильма «Все закончится на нас» находится под угрозой из‑за натянутых отношений режиссера и исполнителя главной роли Джастина Бальдони и актрисы Блейк Лайвли, сообщает Variety. При этом картина оказалась успешной в прокате.

«Все закончится на нас» снят по одноименному роману Колин Гувер, у которого уже вышло продолжение. Однако вражда между Бальдони и Лайвли, которая просочилась на публику, ставит под вопрос экранизацию второй части.

«Это неизведанная территория, и никто не имеет ни малейшего представления о том, как может выглядеть сиквел. Вероятно, не существует мира, где эти двое снова будут работать вместе», — заявил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Релиз «Все закончится на нас» сопровождался заголовками таблоидов о закулисных противостояниях. Слухи появились после того, как постановщик Бальдони не принял участия в фотосессии вместе с актерами, а затем не стал представлять свой фильм с Лайвли и Гувер. Пользователи соцсетей заметили, что почти никто из актеров не подписан на аккаунт режиссера в инстаграме*. Предполагалось, что Лайвли и Бальдони конфликтовали из‑за финального монтажа и на экраны попала версия актрисы.

Некоторые сценаристы назвали странным, что Лайвли призналась во время интервью на красной дорожке, что ее муж Райан Рейнолдс написал ключевую сцену. По словам источников, Бальдони удивился этому, поскольку считал, что актриса импровизировала. Variety отмечает, что Гильдия сценаристов США могла бы счесть это нарушением правил составления титров.

Ни Бальдони, ни Лайвли не комментировали информацию об их вражде, но собеседники Variety сказали, что их отношения уже вряд ли можно спасти. Сам режиссер предполагал, что сиквел снимет другой автор, и допустил, что Лайвли «готова стать режиссером». Его персонаж во второй части книги играет меньшую роль, поэтому он действительно может покинуть проект или свести свое участие до минимума.

По время промотура Лайвли попала под критику в соцсетях из‑за своего поведения. Она, по мнению пользователей, игнорировала главную тему фильма — домашнее насилие. Актриса вела себя так, будто она продвигает романтическую комедию, а не драму, а также свой бизнес и отношения со своим мужем, в то время как Бальдони акцентировал внимание на поднятой проблеме.

«Все закончится на нас» собрал 242 млн долларов по всему миру, его окончательной кассе прогнозируют 285–300 млн. Производство фильма обошлось в 25 млн долларов.