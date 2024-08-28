Хозяева бросили львенка в московской ветклинике

В московской ветеринарной клинике хозяева бросили маленького львенка. Об инциденте рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Неизвестные принесли зверенка в клинику на Нагатинской набережной и не стали за ним возвращаться. Когда за самцом никто не пришел, зоозащитники обратились в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.

Возраст малыша составляет около полутора месяцев, доктора диагностировали ему ряд заболеваний, в том числе истощение. Сейчас его передали специалистам для обследования, лечения и реабилитации.

Сообщается, что клинике не предоставили каких‑либо документов, подтверждающих законность владения животным.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва, занесенного в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В Тверской области медвежонок выскочил на трассу М-11 и собрал пробку. Лесной гость проломил дыру в ограждении и прорвался на проезжую часть. Водители вовремя притормозили и 4 километра медленно ехали за мишкой.