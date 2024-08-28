Комментаторы «Матча» обшутили пропавший свет во время игры Кубка России. Их слова восприняли всерьез

Обновлено сегодня в 11:38

Работавший на игре комментатор Владислав Будлянский пояснил, что во время матча ему и коллеге удалась шутка о пропавшем свете. Их слова в эфире приняли за подтверждение ошибки комментатора.

«Шутка,которая вышла на федеральный уровень», — отреагировал он на ролик.