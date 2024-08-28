Комментаторы «Матча» обшутили пропавший свет во время игры Кубка России. Их слова восприняли всерьез

Комментатор «Матч ТВ» перепутал кнопки и случайно погасил свет на стадионе во время матча Кубка России по футболу. На инцидент обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт».
Освещение исчезло на несколько секунд на десятой минуте игры в Воронеже. Судье пришлось остановить игру.
Судя по всему, виновником происшествия оказался комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков, нажавший не ту кнопку в комментаторской кабине.
«Внимание, Артем, я просил тебя не нажимать лишние кнопки. Зачем ты это делаешь?» — пожурил его напарник Владислав Будлянский.
«Я больше не буду, обещаю. Я проверил, тут лишнее отжал на комментаторском пульте, и видите, что случилось», — ответил Шмельков.
Как поясняет «Первый спорт», на нижней комментаторской позиции нового стадиона в Воронеже есть три кнопки: две отвечают за включение или выключение звука, а третья — за свет. Видимо, Шмельков собирался включиться в эфир, но выбрал не ту кнопку.
«Дебютный матч в качестве верхнего комментатора, и сразу мемасик», — посмеялся над случившимся Будлянский после игры.
Во время финала Евро-2024 к комментаторам «Матча» возникли более серьезные претензии. Журналистка Алена Долецкая неожиданно раскритиковала Дмитрия Шнякина и Константина Генича за работу во время важнейшей игры.
«Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина — это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей», — написала она в перерыве. Ситуация привела к долгому спору.