Операторы связи позволяют своим клиентам смотреть ютуб без замедления

Российские операторы связи внедряют в своих сетях обходы блокировки ютуба, чтобы привлечь новых абонентов к себе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отраслевые источники.

Этим поделился источник одного из операторов связи и подтвердили два других собеседника на рынке. Решения операторов не противоречат законам, поскольку Роскомнадзор не выступал с официальным заявлением о замедлении и его причинах, а видеохостинг не внесен в реестр запрещенных сайтов. Однако их действия могут быть расценены как «манипуляции трафиком», что является нарушением Административного кодекса об организации работы ТСПУ, добавили они.

По словам собеседника издания, средства для обхода блокировки установили на своих сетях уже «десятки» провайдеров. Так, два оператора сообщают своим пользователям, что у них ютуб работает без «дополнительных инструментов»; один из них пишет, что «перенаправляет трафик» с российских серверов Google на европейские.