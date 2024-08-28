Райан Рейнолдс поделился сценой после титров «Дэдпула и Росомахи» с участием Гамбита

Райан Рейнолдс опубликовал сцену после титров из «Дэдпула и Росомахи». Ее героем стал Гамбит в исполнении Ченнинга Татума.

Сегмент можно было увидеть и в театральной версии супергеройского боевика, однако он был спрятан от зрителей. Сцена вставлена в эпизод после титров и была проиграна на одном из мониторов, однако на большом экране посетителям кинотеатров ее не показали.

Дальше следует спойлер к «Дэдпулу и Росомахе».

Действие сцены происходит в мире Пустоты после схватки команды героев с приспешниками Кассандры Новы. Гамбит проходит среди поверженных противников, поворачивается в камеру и улыбается. В отражении его глаз можно заметить портал между вселенными, похожий на те, что открывали Вонг и Доктор Стрэндж в фильмах основной киновселенной.

После выхода «Дэдпула и Росомахи» в прокат Ченнинг Татум признался, что хотел бы увидеть отдельный фильм о мутанте. Готовит ли Marvel такой, пока неизвестно.

«Я очень на это надеюсь. Ваши бы слова да Богу в уши», — ответил он журналисту Variety на вопрос, можем ли мы ожидать отдельной картины о герое вселенной «Людей Икс».

Вероятно, персонаж может появиться в одном из следующих фильмов. В одном из интервью глава киностудии Marvel Кевин Файги пообещал представить на экране новую команду Людей Икс, в которой окажутся как знакомые персонажи, так и новые для поклонников кино. «Дэдпул и Росомаха», кроме главных героев, показали Икс-23, Саблезубого и Кассандру Нову, в «Капитане Марвел-2» зрители уже видели Зверя и Бинар.